'Club Brugge praat met Engelse club over miljoenentransfer van... Antonio Nusa'

Club Brugge onderhandelt opnieuw met een Engelse club over de transfer van Antonio Nusa. Deze keer is het Tottenham Hotspur die de transfer wél hoopt af te ronden.

Club Brugge en Brentford FC hadden afgelopen wintermercato een akkoord over de transfer van Antonio Nusa. The Bees waren van plan om 37 miljoen euro te betalen voor de 18-jarige flankaanvaller, maar tijdens de medische keuring strooiden knieproblemen roet in het eten.

Verder onderzoek wees uiteindelijk uit dat de knieproblemen - het ging over groeiletsel aan het kraakbeen van de knie - geen hindernis vormen voor de verdere carrière van de viervoudig Noors international. De transferdeadline was echter verstreken.

De Engelse media weten dat er ondertussen een andere Engelse club concreet is voor Nusa. Club Brugge praat momenteel met Tottenham Hotspur over de zomertransfer van de flankaanvaller. Ook Brentford is nog in beeld, maar de speler zelf lijkt het vertrouwen in die verhuis kwijt te zijn.

Wat gaat Tottenham Hotspur betalen voor Antonio Nusa?

The Spurs waren afgelopen winter ook al in de running, maar een effectief bod kwam er niet. Tottenham hoopt dan ook de concurrentie deze keer wél te snel af te zijn. Ook Newcastle United heeft nog steeds interesse in de komst van Nusa.



Club Brugge zit ondertussen in een zetel. Door het akkoord met Brentford is blauw-zwart niet geneigd om een bod van minder dan 37 miljoen euro te accepteren. En een opbod onder Engelse (rijke) clubs kan er zelfs voor zorgen dat de cijfertjes gaan stijgen.