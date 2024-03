Tedesco trekt er al een streep onder: Courtois komt niet terug, Svilar zal nooit Rode Duivel worden (om andere reden dan gedacht)

De voorbije dagen werd er veel gespeculeerd over een mogelijke oproep van Mile Svilar voor de Rode Duivels. De 24-jarige doelman is de nummer 1 geworden bij AS Roma en opende de deur voor de Belgische nationale ploeg. Domenico Tedesco heeft die donderdag evenwel direct weer gesloten.

Svilar komt niet in aanmerking voor een oproep. "We hebben hem maanden in het oog gehouden, maar ons legal department was duidelijk: we kunnen hem niet oproepen. Hij werd al voor Servië opgeroepen en ze zijn daar heel duidelijk over geweest."

Een streep door de rekening, want Svilar staat nog altijd bekend als één van de grootste doelmannentalenten. "Het is niet mogelijk om van federatie te veranderen. Maar wij zijn blij met de doelmannen die we hebben. We moeten onze job doen en we hebben veel kwaliteit bij de doelmannen."

De reden waarom Svilar niet meer kan opgeroepen worden is niet omdat hij al opgeroepen werd voor één oefenmatch, maar wel omdat hij al Belgisch jeugdinternational geweest is. Aangezien hij volgens de FIFA dus al één keer van nationaal team veranderd is, kan dat volgens de regels geen tweede keer.

De voorkeursnationaliteit mag maar één keer gewijzigd worden. En dat is dus al gebeurd, van Belgisch international naar Servisch international dus.

Geen Courtois

Ook Thibaut Courtois zal er niet bij zijn op het EK. "De situatie is duidelijk gemaakt. Of ik hem ga bellen? Het is goed dat hij weer fit is. Kijk, de communicatie van Courtois was duidelijk. Wij hebben op die informatie gepland naar het EK toe."

Courtois gaf eerder aan dat hij niet zou meegaan omdat hij niet helemaal fit zou zijn. Maar nu blijkt dat hij bij Real Madrid klaar is om na de interlandbreak te spelen. Dat zou betekenen dat hij tegen het EK wel helemaal fit is.

Domenico Tedesco is echter niet meer van plan om hem te bellen om zijn beslissing te wijzigen. Hoe het in de toekomst zal verder gaan, valt af te wachten. Duidelijk is dat de KBVB wil doorgaan met Tedesco gezien zijn contractverlenging. Toenadering zal voor na het toernooi zijn dus.