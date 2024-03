Wedstrijd van de laatste kans? Anton Tanghe duidelijk over malaise bij Essevee

Vrijdagavond staat de topper tussen Zulte Waregem en Beerschot op de agenda. De West-Vlamingen beleven een moeilijk seizoen, maar de achterstand is slechts vier punten.

Tijdens de wintermercato maakte Anton Tanghe de overstap van KV Oostende naar Zulte Waregem. Van een kelderploeg in financiële moeilijkheden naar een titelkandidaat die sportief nog steeds zoekende is.

De overwinning tegen RSCA Futures van afgelopen weekend heeft alvast deugd gedaan en was een positieve opsteker richting de topper tegen Beerschot. Als Essevee wint, dan komt het op een punt van de leider.

“De voorbije weken oogden voor de buitenwereld misschien wat turbulent, maar eigenlijk bleef het binnen de spelersgroep heel rustig”, zegt Tanghe aan Gazet van Antwerpen. “Iedereen weet ook wat er ons te doen staat en we mogen ons niet laten afleiden door zaken die sowieso niet in onze handen liggen.”

Sfeer zat altijd goed

Resultaten neerzetten, dat is het enige wat nu nog telt, want ondanks alle problemen kan Zulte Waregem weer helemaal in de titelstrijd zitten. “We zaten in aanloop naar de match van vorig weekend samen voor een groepsgesprek”, gaat Tanghe verder.

“Eigenlijk gaf iedereen toen aan wat we appreciëren bij elkaar, maar ook wat er beter kan. Op die manier probeer je het groepsgevoel nog een duwtje in de rug te geven, maar eigenlijk is de sfeer in de kleedkamer steeds opperbest geweest.”