Club Brugge kent zijn tegenstander voor de kwartfinale van de Conference League

Vrijdagnamiddag werden de kwartfinales van de Conference League geloot. Club Brugge zit als enige Belgische team nog bij de laatste acht.

Club Brugge won thuis met 3-0 van Molde, waardoor de 2-1 nederlaag van afgelopen week werd weggespeeld. Zo zit blauw-zwart nog bij de laatste acht teams van de Conference League.

Vrijdagnamiddag werden de kwartfinales geloot. Club Brugge was meteen de eerste club uit de kom werd genomen. Blauw-zwart zal het moeten opnemen tegen PAOK FC. De Grieken wonnen donderdag met 5-1 van Dinamo Zagreb.

PAOK strijdt in de eigen competitie nog mee voor de titel. De club staat tweede in de stand met 60 punten. Alleen AEK Athene doet beter en is leider met 62 punten.

Olympiakos neemt het op tegen Fenerbahçe, dat Union SG uitschakelde in de achtste finales. Aston Villa speelt tegen Lille OSC. Viktoria Plzen en Fiorentina zorgen voor de laatste kwartfinale.

De heenwedstrijden van deze kwartfinales zullen gespeeld worden op 11 april. De terugwedstrijden worden afgewerkt op 18 april.