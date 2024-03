Fredberg ontsnapte aan drama tijdens onderhandelingen met Dolberg

Jesper Fredberg had een drukke zomer. De CEO Sports van Anderlecht haalde heel wat grote namen naar Brussel. De ene onderhandeling verliep al wat vlotter dan de andere. Maar bij de gesprekken met Kasper Dolberg gebeurde er toch wel iets opmerkelijk dat heel wat erger had kunnen aflopen.

Fredberg besliste om de onderhandelingen met Dolberg bij hem thuis te voeren, in een ontspannen sfeer. Hij zette zelfs de barbecue aan om een gezellige avond te organiseren.

Dat liep echter bijna fataal af. Terwijl hij in gesprek was met zijn Deense landgenoot had hij de barbecue gesloten, daarbij vergetend dat de gas nog aanstond, weet L'Avenir.

Toen hij even later het vlees ging checken, kreeg hij een steekvlam recht naar zich toe. Gelukkig kostte het hem slechts enkele haren. Hij kwam er vanaf zonder grote brandwonden en had ook niet de haarstijl van Brian Riemer overgenomen.

Al werd het dus wel een vruchtbare avond, want Dolberg besliste na de gesprekken om zijn carrière bij Anderlecht te herlanceren.

We weten allemaal hoe dat tot nu toe verlopen is. De spits zit al aan 13 goals en 2 assists en zal nog heel belangrijk worden tijdens de play-offs.