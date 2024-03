Alexander Blessin heeft niet mis te verstane boodschap voor voetbalbond over één Rode Duivel in wording

Donderdag maakte bondscoach Domenico Tedesco zijn selectie bekend. Trainer Alexander Blessin van Union SG had toch wel zijn bedenkingen bij dat lijstje.

Alexander Blessin kon zijn oren niet geloven toen bondscoach Domenico Tedesco zijn selectie voor de volgende interlandbreak met de Rode Duivels bekendmaakte.

Geen enkele speler van de competitieleider was opgenomen in de selectie van de landgenoot van Blessin. Hij deelde meteen een flinke sneer uit naar Tedesco, want volgens Blessin zijn er drie spelers van Union SG die nu Rode Duivel zouden moeten zijn.

Charles Vanhoutte en Alessio Castro Montes doen het ontzettend goed, maar ook Noah Sadiki verdient volgens Blessin een selectie voor de nationale ploeg. En de trainer van de Brusselaars komt alvast met een waarschuwing voor de voetbalbond.

Kiest Sadiki voor Congo of België?

“Met Noah Sadiki hebben we nog een andere zeer getalenteerde speler”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “Hopelijk realiseren ze zich bij de voetbalbond dat hij twee nationaliteiten heeft. Noah is een goeie gast.”

“De Duivels hebben veel goede middenvelders, maar ik zeg het: hij heeft twee nationaliteiten dus ze moeten nu misschien even niet denken aan de huidige weelde op het middenveld. Het zou zonde zijn mocht hij niet voor België kiezen.”

Een niet mis te verstane boodschap dus, want anders zou Sadiki wel eens door Congo ingelijfd kunnen worden bij een volgende interlandperiode.