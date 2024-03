Na KAA Gent wordt Besnik Hasi nu ook gelinkt aan andere ploeg uit top zes

Besnik Hasi heeft voor een ware metamorfose gezorgd bij KV Mechelen. Het is uitkijken of hij ook volgend seizoen aan boord blijft bij Malinwa.

Besnik Hasi nam in het najaar over van Steven Defour. Na een moeilijke start werd het uiteindelijk een stevig succes. Zozeer zelfs dat KV Mechelen zondag een plaatsje in de Champions’ Play-offs kan bemachtigen. Nochtans geloofden veel mensen niet dat hij Malinwa uit het slop kon halen, maar het tegendeel is ondertussen meer dan bewezen.

“In het begin waren de mensen nochtans sceptisch: 'Is ie wel goed genoeg voor KV?'. Dat is een beetje typisch Mechelen. Wat van ver komt, moet zich eerst maar bewijzen. Langzamerhand kan hij zich een bepaalde status aanmeten. Als hij het zondag haalt, heeft hij fantastisch werk geleverd”, zegt Aad De Mos in Gazet van Antwerpen.

Royal Antwerp FC een optie voor Besnik Hasi?

Hasi werd al uitdrukkelijk gelinkt aan KAA Gent, maar volgens De Mos zou ook Royal Antwerp FC een mogelijkheid zijn. “Ik zou Hasi adviseren om zijn aflopende contract bij KV Mechelen te verlengen. Het is geen pretje om Van Bommel te vervangen, mocht die in de zomer vertrekken. En bij Gent kan maar één coach werken, dat is Vanhaezebrouck zelf”, gaat De Mos verder.

Bij KV Mechelen krijgt Hasi immers veel meer inspraak dan dat hij ooit bij gelijk welke andere ploeg zou krijgen oordeelt De Mos nog. “Antwerp of Gent zou te vroeg komen. Dan wordt hij een soort clubhopper”, besluit de Nederlander.