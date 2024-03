Riemer is héél hard voor... zichzelf na verlies tegen Kortrijk: "Dit is de coach zijn schuld"

Brian Riemer kon er niet mee lachen. Het duurde lang vooraleer hij uit de kleedkamer kwam. Een donderspeech was het niet, maar Riemer liet zijn ontgoocheling zwaar blijken voor zijn spelers. Erna sloeg hij wel mea culpa.

Riemer paste immers zijn basiselftal zwaar aan omdat er nog spelers met vier gele kaarten stonden. Maar ook de veldbezetting werd gewijzigd, want hij speelde met twee spitsen.

"Het was gewoon een slechte prestatie", zuchtte Riemer. "We verloren de bal telkens en we wonnen geen tweede ballen. Dit was zwaar onder het niveau dat we willen halen en dat is de coach zijn schuld."

Opvallend dat Riemer mea culpa sloeg, want er waren veel spelers onder hun niveau. "Dat is mijn schuld, want ik koos die spelers en de tactiek. Er liepen heel wat dingen mis."

Je hebt gelijk als je zegt dat de chemie er niet was op het middenveld

Zoals Rits en Delaney, die de bal meer weg gaven dan dat ze hem in de ploeg hielden. "Ik geef je gelijk als je zegt dat de chemie op het middenveld er niet was. Maar het op die twee spelers steken, is wat makkelijk. Delaney gaan we nodig hebben in de play-offs en hij moest na zo'n lange tijd out spelen."

"Hij is niet op z'n best of op z'n scherpst mogelijk nu, dat is zeker. Stroeykens, Leoni en Hazard zaten met vier gele kaarten. Als ik ze dan zet en ze pakken hun vijfde, dan vragen jullie mij wat me bezielde. Ik was ervan overtuigd dat dit het juiste team was. Maar dat was het duidelijk niet."

Dan was er ook nog het experiment met Dolberg en Vazquez samen in de spits... "Ik heb ze gezet en het werkte niet. Nu moeten we terug naar het tekenbord en zien of we dat nog gaan gebruiken of dat we het als plan B zullen achter de hand houden."

"Alle spelers vandaag waren individueel sterk genoeg om die wedstrijd te winnen. Maar - met alle respect voor Kortrijk - we verloren vandaag van onszelf. We kregen die wedstrijd nooit in het ritme dat we wilden."