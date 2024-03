Veel grotere zorgen dan Play-off 1 halen voor KV Mechelen: "Dan is het boeken toe"

KV Mechelen kan zich zondag verzekeren van een plaatsje in de top zes. Maar de club heeft grotere zorgen dan het sportieve.

In een interview met De Tijd geeft Philippe van Esch, de eigenaar van KV Mechelen, aan dat de schuldenberg van de club nog altijd ontzettend groot is.

“In essentie waren langlopende investeringen onevenredig zwaar gekoppeld aan kortlopende schuld. We zijn dat in evenwicht aan het brengen, via onderhandeling met banken en met de stad over de verlenging van borgstelling voor die financiering.” Makkelijk is dat niet. “Het gaat nog altijd om tientallen miljoenen”, vertelt hij.

Boeken toe?

De fiscus wil van de club miljoenen claimen voor schimmige constructies en betalingen uit het verleden. Een bedrag dat veel te zwaar is voor de club. “We kunnen niet betalen wat de fiscus claimt - dan is het boeken toe - maar de onderhandelingen lopen”, gaat Van Esch verder.

Volgens Van Esch wordt de club hard onder druk gezet. Een groot probleem, want er zouden eerst andere zaken moeten gebeuren.

“Terwijl er nog geen uitspraak of deal is in een zaak over vermeende malversaties door mensen die hun strafzaak nog tegemoetzien, wordt door de fiscus al beslag gelegd op een deel van onze inkomsten. Dat vind ik problematisch op het vlak van rechtszekerheid.”