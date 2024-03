Antwerp wil statement maken tegen Union SG richting titel, Imke Courtois is duidelijk: "Beetje competitievervalsing"

Zondag staan de laatste wedstrijden in de reguliere competitie op het programma. Daarna kunnen we ons opmaken voor de play-offs. En daarin zou het nog wel eens spannender kunnen gaan worden dan velen dachten.

Union SG is de torenhoge favoriet dit seizoen om de titel te gaan pakken, maar vorige week gaven ze bij Royal Antwerp FC nog aan dat ze wel degelijk nog mikken op het allerhoogste. En dus is de vraag: wat is er nog mogelijk?

Als The Great Old kan winnen in eigen huis van Union, dan verkleinen ze de kloof tot vijftien punten. En na halvering van de punten zou de kloof dan zelfs maar acht punten meer zijn, waardoor er plots nog veel lijkt te kunnen.

"De topclubs willen af van de halvering van de punten en ik denk de voetbalfans ook", is Imke Courtois duidelijk in haar analyse in De Zondag. "Ik snap hen ergens wel, het is toch een beetje competitievervalsing."

Competitievervalsing volgens Imke Courtois

"De supporters zijn veelal fan van één club. Hen krijg je moeilijk uitgelegd dat de halvering de play-offs voor de neutrale kijker opnieuw interessant maakt. Voetbal is entertainment, maar dat krijg je moeilijk uitgelegd", meent de analiste.

Zaterdag om 16 uur spelen Antwerp en Union tegen elkaar. Iets voor 18 uur weten we dus alweer meer over de titelstrijd in de Jupiler Pro League.