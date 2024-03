Westerlo-coach Rik De Mil reageert op Hein Vanhaezebrouck na opmerkelijke slotfase tegen KRC Genk: "Dat het met mijn verleden bij Club Brugge te maken heeft?"

KVC Westerlo is sinds zondagavond zeker van het behoud. Dit na het 1-1 gelijkspel tegen KRC Genk. Maar na afloop ging het vooral over de manier waarop de wedstrijd eindigde.

Bij een 1-1 tussenstand werd de bal de laatste vijf minuten gewoon rondgespeeld in de Genkse verdediging. Dit gebeurde nadat de wedstrijd OHL-KV Mechelen op 1-0 eindigde.

KVC Westerlo-coach Rik De Mil reageerde al even op de manier waarop de wedstrijd werd uitgespeeld. Maar er kwam nog een erg lastige vraag voor de coach.

In Gent werden de laatste vijf minuten van de wedstrijd uitgezonden en daar was coach Hein Vanhaezebrouck allesbehalve blij mee. Hij zei zelfs dat het verleden van De Mil (bij Club Brugge) er misschien iets mee te maken had.

Toen hier naar werd gevraagd tijdens de persconferentie werd er hier en daar gelachen. Genk-coach Wouter Vrancken zei ludiek: "Antwoordt daar maar eens op Rik".

Westerlo-coach Rik De Mil bleef er erg rustig onder. "Wij zijn weken bezig om ons te redden. Ik heb mij zo ver mogelijk weggehouden van alle andere uitslagen. Uiteraard komt dat op een bepaald moment binnen."

"Wij hebben ons gefocust om een punt te halen. We hebben er alles aan gedaan. Wij hebben geprobeerd om die wedstrijd te winnen."

"Ik kan u 100% zeker zeggen dat wij er volledig voor zijn gegaan. Op het veld is dat nu op een bepaald moment ontstaan, dat is zeker niet de ideale manier. Maar wij hadden maar één doel en dat was ons redden", gaat De Mil verder.

"De spelers wisten dat we één punt nodig hadden en Genk wou Play-off 1 halen. Op een bepaald moment, na een strijd van 90 minuten, is er beslist geweest om het op die manier te eindigen."

"Ik kan me inbeelden dat er mensen aan de andere kant zitten die ontgoocheld zijn. Als wij op 90 minuten 2 of 3 keer konden scoren, hadden we dat ook gedaan. Maar dat het met mijn verleden bij Club Brugge te maken zou hebben... Totaal geen idee van waar dat komt", besluit Rik De Mil, die vooral blij is met de redding.