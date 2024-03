Hein Vanhaezebrouck houdt zich niet in over wat hij zag in slotminuten Westerlo - Genk

KAA Gent won met 5-0 van Sporting Charleroi. Echt vieren konden de spelers echter niet, want door de late gelijkmaker van Genk in Westerlo mag Gent geen Champions' Play-off spelen. Spelers en Hein Vanhaezebrouck konden kijken naar de slotfase van Westerlo - Genk, wat het extra pijnlijk maakte.

De spelers van Genk speelden de laatste minuten gewoon achterin de bal rond en die van Westerlo deden geen enkele moeite meer om de bal te proberen afpakken. Daardoor kregen we een ongezien vertoon in het Westels Kuipje.

"Ik zou dat nooit kunnen als coach, ik zou niet willen dat zoiets op mijn cv staat. Dit is iets dat op je lijstje komt en dat andere (toekomstige) clubs ook gezien hebben", aldus Hein Vanhaezebrouck over het gedrag van Westerlo-trainer Rik De Mil.

Had niet meer verwacht dit nog in België te zien

"Ik zou nooit aan mijn spelers vragen om stil te staan op een veld. Als je al gered bent - er was geen enkel risico meer - en je kan in eigen huis winnen tegen tien man? Voetbal is emotie, ik zou dit niet kunnen en ik draai al heel wat jaren mee."

"Ik zou het niet toelaten, ik vind het een beetje een schande voor je eigen publiek. Ik had niet meer verwacht om dit nog in België te zien, dit had ik absoluut niet verwacht. Misschien speelt zijn verleden als coach mee?"

© photonews

"Een coach die beslist om niet meer mee te doen aan de emotie dat het voetbal is? Dat is jammer. Ik vind het een goede coach. Ofwel is er vooraf afgesproken om een deal te maken met een salonremise, maar voor Westerlo was het niet nodig."

"Iedereen had nog een aantal minuten op de toppen van zijn tenen kunnen zitten van de spanning, zoals vorig jaar bij de ontknoping in de play-offs met Union, Genk en Antwerp. Voor Westerlo was dat blijkbaar niet nodig. Jammer, maar we kunnen er niets aan doen. Het is wat het is."