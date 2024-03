Nog zorgen voor Wouter Vrancken? Bondsparket wil KRC Genk-speler Bonsu Baah meerdere speeldagen schorsen

Afgelopen zondag zagen we tijdens KVC Westerlo-KRC Genk een paar opmerkelijke momenten. Eén daarvan was de rode kaart die Christopher Bonsu Baah kreeg.

Als we het over KVC Westerlo-KRC Genk hebben denkt vanaf nu iedereen aan de laatste vijf minuten die (niet) gespeeld werden. Toch gebeurden er ook andere dingen in deze partij.

Zo kreeg Cristopher Bonsu Baah bijvoorbeeld een rode kaart. Hij moest het veld verlaten nadat hij een elleboog uitdeelde aan een Westerlo-speler tijdens een stilstaande fase.

Scheidsrechter Lawrence Visser gaf eerst geen kaart, maar de VAR riep hem naar het scherm. Zonder veel te twijfelen greep hij dan maar naar zijn achterzak.

De meningen waren verdeeld over de fase, al vonden velen de beslissing wel overdreven. Toch riskeert Bonsu Baah nu een schorsing van drie wedstrijden (één met uitstel), weet Het Belang van Limburg.

De Limburgers hebben nog niet besloten wat ze met het schorsingsvoorstel zullen doen: aanvaarden of niet. Voor de jonge Bonsu Baah is het al de derde keer dit seizoen dat hij een rood karton ziet, en de tweede keer na een slaande beweging.