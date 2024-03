Dit zijn de matchen waar Antwerp-uitblinker voor leeft: "Geef mij maar Nilsson en wat oorlog"

Antwerp-Union was een wedstrijd om van te smullen, zeker als je van intensiteit houdt. Zeno Van Den Bosch is zo'n man. En hij mocht het dan nog beleven vanop het veld.

Ja, er werden veel fouten gemaakt, maar dat was langs beide kanten het geval. Antwerp sprong er gewoon wat slimmer mee om. Zeno Van Den Bosch maakte ook zijn deel van de overtredingen, maar dat werd niet altijd opgemerkt door de ref.

"(lacht) Ik hou wel van zulke wedstrijden", lachte de lange verdediger. "Hoe het is om tegen een boomlange spits als Nilsson te spelen? Leuk en ik ben nu ook niet zo klein hé", antwoordde de 1m92 grote Antwerpenaar. "Geef mij maar wat oorlog", zei hij met een knipoog.

"Ik denk dat beide ploegen echt wilden winnen, en dat zag je ook. Voor ons was het plezant en ik denk voor de mensen op de tribunes en voor tv ook. Het was aan 100 per uur de hele wedstrijd lang. In de play-offs worden het hopelijk ook zulke wedstrijden."

"We wilden zelf de drie punten, maar als je in de 85e minuut achterkomt en nog gelijkmaakt, mogen we al bij al tevreden zijn."

Maar met welke ambitie mag Antwerp er nu nog aan beginnen? De achterstand op Union en Anderlecht zal respectievelijk 9 en 6 punten bedragen. "We bekijken het wedstrijd per wedstrijd", klonk het met een cliché. "De titel wordt lastig, maar in voetbal kan alles."