Marc Degryse is heel duidelijk: "Die club is de grote ontgoocheling van de terugronde"

De laatste tickets voor de Champions' Play-offs werden zondag uitgedeeld. Na een opmerkelijke speeldag zat KAA Gent daar niet bij.

KAA Gent speelt - alweer - geen Champions' Play-offs. De Buffalo's wonnen wel met 5-0 van Charleroi, maar dat was niet genoeg om over KRC Genk te springen.

Na de winterstop leek alles te mislukken voor Gent. Dit nadat een aantal sterkhouders vertrokken bij de club. Voor Marc Degryse is de terugronde van Gent sowieso al niet geslaagd.

"KAA Gent is de grote ontgoocheling van de terugronde", begint hij bij Het Laatste Nieuws. "Zij haalden na Nieuwjaar 9 op 30. Ondanks alle verzachtende omstandigheden - de transfers, de individuele fouten - vind ik toch dat er genoeg kwaliteit voorhanden was om play-off 1 te halen."

Een Europees ticket kan nog bemachtigd worden via de Europe Play-offs. "AA Gent heeft underachieved, zoals dat dan heet. Zij moéten nu zien om alsnog Europees voetbal af te dwingen via play-off 2 en de barrage."

"De overtuigende prestatie tegen Charleroi toont dat zoiets niet onmogelijk is. Toch kan ik me niet voorstellen dat dit een scenario is dat Sam Baro heel blij maakt. Vandaag heerst ongetwijfeld een crisissfeertje in de bureaus van de KAA Gent Arena", besluit Degryse.