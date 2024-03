Marc Wilmots laat zich uit over toekomst van Karel Geraerts bij Schalke 04

Schalke 04 ging afgelopen weekend flink de boot in tegen Hertha Berlin. Het werd 5-2 voor de Berlijnse club.

Echt heel leuk moet het niet zijn bij Schalke 04 op dit moment. De Duitse club verloor afgelopen weekend met 5-2 van Hertha BSC. De ploeg van Karel Geraerts behaalt erg wisselvallige resultaten dit seizoen.

Schalke staat pas 14e in de stand, twee punten boven een plaats in de rode zone. Marc Wilmots is er nu sportief directeur, hij werkt dus goed samen met Geraerts. Volgens Wilmots moet de coach niet voor zijn job.

"Voor mij is er geen trainersdiscussie", vertelde hij volgens Het Nieuwsblad. "We hebben te veel individuele fouten gemaakt op het veld. Dat is niet de schuld van de trainer."

"Weer helemaal vanaf nul beginnen, is voor ons geen thema. Ik geloof in continuïteit. Dat is het beste voor de club. Het stoort mij dat er altijd een schuldige wordt gezocht. Dat is te eenvoudig."

Nu kan Schalke weer even herstellen tijdens de interlandbreak. "Spelers die met blessures sukkelen, moeten weer fit geraken. We gaan de tijd gebruiken om zoveel mogelijk jongens opnieuw aan boord te krijgen."