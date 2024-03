Westerlo hangt straf boven het hoofd na salonremise: gebrek aan fair play en/of competitievervalsing

Het meest opmerkelijke beeld van afgelopen speeldag, en misschien wel het seizoen, speelde zich af in 't Kuipje. Daar werden de laatste vijf minuten niet meer gevoetbald. Maar dat kan KVC Westerlo nu duur komen te staan.

Tijdens KVC Westerlo-KRC Genk werd er in de laatste vijf minuten niet meer gevoetbald. Genk speelde de bal achteraan gewoon rond terwijl Westerlo dat toeliet.

Een leuke oplossing voor beide ploegen was het. Westerlo was al gered en zeker van het behoud. De club hielp Genk dan ook een handje door geen moeite meer te doen, zo waren de Limburgers zeker van de Champions' Play-offs. KAA Gent haalde het dan weer net niet.

Veel goede woorden waren er bij de neutrale voetballiefhebber niet te vinden over deze actie. Hein Vanhaezebrouck sprak al van een schande en zei zelfs Westerlo-coach Rik De Mil dat zijn verleden bij Club Brugge er misschien iets mee te maken had.

Hangt Westerlo een straf boven het hoofd?

Maar nu lijkt het erop dat deze salonremise niet zonder gevolgen zal blijven. Het bondsparket kan nog actie ondernemen. De kans is reëel dat dit zal gebeuren.

"We kunnen het niet blauwblauw laten, want er zijn verschillende artikels in het bondsreglement waar dit soort situaties onder vallen", vertelde bondsprocureur Ebe Verhaegen aan Het Nieuwsblad.

In artikel 3.11 staat het volgende: "Clubs en leden zijn ertoe gehouden de principes van loyaliteit, integriteit en van sportieve geest als uitdrukking van de fair play na te leven." en ook "zich te onthouden van elke daad of poging tot wedstrijdvervalsing."

Het bondsparket moet wel binnen zeven dagen tijd beslissen wat het gaat doen. Westerlo kan in het slechtste geval een boete of sportieve straf verwachten. Een externe partij kan ook klacht indienen. In dit geval zou dat bijvoorbeeld KAA Gent kunnen zijn.