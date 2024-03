En nu KV Mechelen? Clubicoon heeft één boodschap: "Hij heeft de tools in handen"

KV Mechelen miste op het nippertje de Champions' Play-offs en moet zich nu opladen voor de Europe Play-offs. Hoe ze daar voor de dag zullen komen, zal volgens clubicoon Geert Deferm veel afhangen van de houding die trainer Besnik Hasi zal aannemen.

De Europe Play-offs zijn voor Hasi toch een ontgoocheling. De razend ambitieuze coach had er zijn nieuw visitekaartje kunnen afgeven. "De ingesteldheid van Besnik Hasi zal een doorslaggevende rol spelen", aldus ex-verdediger Deferm in GvA.

"Laat hij zijn hoofd hangen, of komt hij met een andere attitude naar de club, dan zal die houding ook doorsijpelen in zijn spelersgroep. Hasi liet de vonk na het ontslag van Steven Defour weer overslaan. Hij heeft de tools in handen om de groep ook nu tot de orde te roepen.”

Maar Deferm verwacht wel dat Malinwa ook in deze competitie een hoofdrol zal spelen. “Net zoals de KV Mechelen-supporter elke week dezelfde grinta en gedrevenheid verwacht, of dat nu in Play-off 1 of Play-off 2 is. Want de eerstvolgende thuismatch ­zakken er toch weer minstens tienduizend supporters naar het stadion af.”

Het was ooit anders. Deferm won met KV Mechelen zowat alles wat er te winnen viel, maar de fans liepen er toen niet storm voor.

“Om een idee te geven: wij ­werden in 1989 landskampioen voor gemiddeld 9.600 fans. Het stadion liep zelden helemaal vol. Begrijpen wie begrijpen kan. (lacht) De ontgoocheling mag nu even primeren bij de spelers, maar ze moeten snel weer beseffen dat ze het mooiste beroep van de wereld uitoefenen."