Hoopvolle geluiden over nieuwe Club-trainer Nicky Hayen: "Hij durft grote salarissen op de bank zetten"

Nicky Hayen moet Club Brugge naar een succesvol seizoenseinde leiden. Voor de meeste mensen is de coach nog een onbekende, al heeft hij ook al het vroegere Waasland-Beveren onder zijn hoede gehad. Daar lanceerde hij onder meer Daan Heymans.

En Heymans is erg te spreken over die samenwerking. “Voor mij is een band met een trainer heel belangrijk. Eerder had ik vijf, zes trainers in Beveren waar ik dat niet mee had, maar met hem had ik die klik meteen. Na één week voorbereiding nam hij me apart en zei hij: 'jij gaat belangrijk worden voor mij'", vertelt de aanvaller in GvA.

"Op de eerste speeldag maakte ik meteen twee doelpunten. Hij gaf me zoveel vertrouwen, dat is eigenlijk het enige waar het om draait. Ik denk dat Aboubakary Koita hetzelfde met hem heeft meegemaakt, net zoals Michael Frey."

Niks dan lovende woorden dus. "Hayen is wel iemand die het voetbal ziet en die kansen geeft aan de juiste mensen. Hij durfde ook de grote salarissen op de bank zetten."

"Wat dat betreft had hij geen schrik. Daar dwing je toch respect mee af in de kleedkamer. Met zijn speeches wist hij me ook altijd wel te raken, al is dat natuurlijk persoonlijk.”

Hayen heeft ook een tactische stijl die met Club zou moeten overeen komen. "Onder hem was het altijd de bedoeling te voetballen van achteruit. Ik herinner me dat we ook tegen de topploegen dat jaar echt goeie matchen gespeeld hebben. Hij is iemand die echt inzit met zijn spelers."