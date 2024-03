Jongste Belgisch jeugdinternational ooit vertrekt bij Genk na meningsverschillen, Anderlecht en Club Brugge op vinkenslag

Ilyes Bennane werd op 13-jarige leeftijd de jongste jeugdinternational ooit bij België. De linksbuiten staat te boek als één van de grootste talenten van het land en speelde tot voor kort bij de jeugd van Genk. Maar daar is hij weg na meningsverschillen tussen bestuur en entourage.

Eind februari deelden zijn ouders aan Genk mee dat hij de club verlaat, weet LDH. Genk beweert echter dat de beslissing eerst door de club werd genomen.

"Het is een keuze die we hebben gemaakt om onze waarden te beschermen," zegt Koen Daerden, technisch directeur van de academie, bij La Dernière Heure.

"We hebben veel energie gestoken in de ontwikkeling en begeleiding van Ilyes. Hij is een jongen met uitzonderlijke kwaliteiten, maar het werkte niet meer. Zijn familie heeft hun eigen ideeën en het was beter om uit elkaar te gaan."

Fysiek nog niet klaar

Wat waren die ideeën dan? Wel, de familie van Bennane vond dat hij nog niet genoeg fysiek ontwikkeld is om in de U15 te spelen.

"Ilyes is zeer getalenteerd, maar hij heeft het lichaam van een kind van zijn leeftijd," legt vader Samir uit. "Toen hij op 9-jarige leeftijd bij Genk kwam, was zijn vervroegde promotie geen probleem. Maar nu, door te spelen met de U15, begon hij jongens te ontmoeten die heel krachtig waren, soms als volwassenen."

Anderlecht of Club

"Het werd gevaarlijk voor de gezondheid van Ilyes en ik vroeg Genk om hem terug te zetten van de 2009-generatie naar de 2010-generatie. Maar de club wilde dat niet, omdat zijn 2010-generatie niet goed genoeg presteert in vergelijking met het talent van Ilyes."

De clubs staan alvast in de rij om het talent binnen te halen. Waarschijnlijk wordt het Anderlecht of Club Brugge. Die beslissing zal niet lang meer op zich laten wachten.