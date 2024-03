Lokale media geven Club Brugge goeie kans op gewenste coach, maar... komt er straks ook opportuniteit in eigen land?

Club Brugge heeft al gepolst bij Karel Geraerts om voor volgend seizoen over te nemen. De ex-coach van Union SG heeft nog een lopend contract bij Schalke 04, maar daar valt waarschijnlijk wel een mouw aan te passen.

Geraerts was vorige zomer al kandidaat om bij Club Brugge aan de slag te gaan, maar toen werd er dus voor Ronny Deila gekozen. We weten allemaal hoe dat afliep.

Geraerts is ook nu in beeld en Club wil een poging wagen om hem in Gelsenkirchen weg te halen. Marc Wilmots liet dan wel verstaan dat Geraerts niet ter discussie staat, maar volgens de lokale media is niet iedereen binnen het bestuur tevreden.

Bob Madou, CEO van Club, wou niet bevestigen of ze voor hun ex-speler zouden gaan. “We verkennen de markt, dat is onze job.”

Maar bekijkt Club straks ook in het binnenland zijn opties? Nu bekend is geraakt dat Wouter Vrancken mogelijk vrij komt deze zomer, zou dat ook geen optie zijn?

Vrancken heeft veel ervaring, kent de competitie door en door en kan een kleedkamer managen als geen ander. Daarnaast wordt hij al lang geroemd voor zijn tactisch inzicht. Wait and see zeker?