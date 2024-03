Uitspraken bij Standard waar iedereen hen gek voor zal verklaren: "Waarom zouden we het niet proberen?"

Standard Luik zal op de eerste speeldag van de Europe Play-Offs naar Gent trekken. De Rouches kunnen zich erna op slechts vier punten van de Buffalos bevinden... of ze zouden op tien punten achterstand kunnen staan.

Vier, zeven of tien punten. Dat is wat AA Gent zal scheiden van Standard Luik aan het einde van de eerste speeldag van de play-off sprint. De Rouches zullen naar de Ghelamco Arena gaan voor een wedstrijd die al beslissend zal zijn, tegen de favoriet in deze Europe Play-Offs.

"We kennen allemaal voetbal, het is onmogelijk om te zeggen dat er geen kans is. We hebben zeven punten achterstand, we weten dat we ons moeten concentreren op de teams voor ons. Er zullen nog veel stappen zijn en we hebben zojuist de eerste genomen," antwoordde Marlon Fossey aan onze microfoon, zaterdag, na de overwinning van Standard tegen Eupen.

Hoewel niemand de Luikenaars enige kans geeft om iets te bereiken in deze Play-Offs 2, zullen de Rouches zeker geen tien vriendschappelijke wedstrijden spelen. Europa is het enige mogelijke doel, dus waarom zouden ze het niet proberen?

"We gaan deze laatste wedstrijden niet spelen zonder iets te winnen. We zullen ons maximaal inzetten voor het Europese ticket en voor de supporters. We willen niet tevreden zijn met het einde van het seizoen," concludeerde de Amerikaan.

© photonews

Balikwisha is voorzichtiger, maar er is niet echt een andere keuze

Aan de andere kant, William Balikwisha was voorzichtiger. Hij weet dat het aankondigen van Europese ambities, na zo'n seizoen, niet verstandig zou zijn. Vooral omdat de supporters in het verleden vaak te idealistische speeches hebben verweten aan hun leiding.

"Ik ga jullie vandaag niets beloven, omdat we niet weten wat morgen zal brengen. We nemen het wedstrijd voor wedstrijd, zo zal niemand teleurgesteld zijn. Het is een voorzorgsmaatregel, ik bescherm ook mijn team. We willen niet te ver vooruit kijken en de mensen teleurstellen."

Dus er wordt over Europa niet gesproken door de middenvelder. Ook al gaat het iets beter met Standard, heeft het zijn laatste drie thuiswedstrijden gewonnen en acht doelpunten gescoord in de laatste twee... het ging 'slechts' over Eupen.

"Winnen geeft vertrouwen, maar we mogen niet doorslaan. Met alle respect dat ik voor hen heb, het blijft een overwinning tegen Eupen, dat zich in een moeilijke situatie bevindt. We moeten deze overwinning beschouwen als drie punten om de Play-Offs goed te beginnen, niets meer."

© photonews

Een overwinning kan alles weer in beweging brengen

De ambities zijn dus niet helemaal afgestemd, toch heeft Standard geen keuze. Het is waar dat praten over Europa behoorlijk gek lijkt na deze eerste dertig speeldagen, maar het Stamnummer 16 heeft niets anders meer te spelen.

De spelers van Ivan Leko hebben de mogelijkheid om tot op vier punten van AA Gent terug te komen bij een overwinning over tien dagen, op vrijdag 29 maart. Als dit scenario uitkomt, kunnen we niet zeggen dat de kaarten niet opnieuw worden geschud.