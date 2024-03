Club Brugge krijgt nog een flinke domper te verwerken vlak voor start Champions' Play-offs

Club Brugge krijgt nog wat slecht nieuws te horen vlak voor de start van de Champions' Play-offs. Een sterkhouder zal enkele weken aan de kant blijven.

De laatste tijd komt er nog maar weinig goed nieuws van bij Club Brugge. Onlangs werd coach Ronny Deila ontslagen. De nederlaag tegen STVV was er te veel aan.

Club Brugge kwam na 5 minuten al voor tegen Sint-Truiden, maar gaf het nog volledig uit handen. STVV won uiteindelijk met 2-1.

Maar die wedstrijd laat nog zijn sporen na. Simon Mignolet viel na nog geen tien minuten geblesseerd uit. Nu komt de club met een blessure-update.

'Simon Mignolet viel zondagmiddag geblesseerd uit in de wedstrijd tegen STVV. Verder onderzoek wees uit dat de hamstringblessure hem enkele weken aan de kant zal houden', klinkt het op de clubwebsite van blauw-zwart.

Alweer een flinke domper voor Club en voor Mignolet. Hij viel eerder al geblesseerd uit in de bekerwedstrijd tegen Union SG. De doelman was net terug, maar zal nu weer even aan de kant zitten.