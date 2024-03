Club Brugge-talent Antonio Nusa vertelt over afgesprongen transfer naar Brentford

Antonio Nusa stond deze winter heel dicht bij een transfer naar Brentford. Deze werd uiteindelijk afgeblazen.

Antonio Nusa had normaal gezien afgelopen winter een deal kunnen hebben met Brentford. Dan zijn hij er na dit seizoen aan de slag gaan. Maar de transfer ging niet door.

"Er deden zich complicaties voor", vertelde Nusa volgens Het Nieuwsblad bij Noorse media. "Ik was ongerust, het moest tot op de bodem onderzocht worden. Na extra controles in Noorwegen kregen Brugge en ik het nieuws dat er niks ernstigs aan de hand was."

"Het is ongemakkelijk als je zelf antwoorden probeert te vinden en het dan lijkt alsof iedereen rondom je de antwoorden heeft. Dat is niet leuk, al zeker niet omdat er veel niet klopte."

Het was voor het jonge talent niet bepaald een leuke ervaring. Toch zou hij er veel uit geleerd hebben. "Het was één van de moeilijkste dingen die ik meegemaakt heb. Ik was klaar voor een transfer, het leek te gaan gebeuren, dan gebeurde het toch niet. Ook voor mijn familie was het lastig: we zaten met veel vragen."

"Ik kan niet zeggen dat ik blij ben dat dit voorgevallen is – natuurlijk niet – maar het is goed dat ik die kant van het voetbal heb gezien. Het was leerrijk. En ik weet nu dat er niks zeker is alvorens alles geregeld is. Ach, ik heb niks fundamenteels verloren", besluit Nusa.