Miron Muslic bijzonder zelfzeker: "Daarom zit Cercle Brugge in de top zes en KV Mechelen niet"

Cercle Brugge verzekerde zich op de laatste speeldag van de Champions' Play-offs, ten nadele van de KAA Gent en vooral KV Mechelen. Trainer Miron Muslic weet waarom zijn ploeg het wel afmaakte.

Al enkele weken maakte Miron Muslic zich sterk dat Cercle Brugge zich wel degelijk zou plaatsen voor de Champions' Play-offs. Dat lukte ook, ondanks dat de ploeg de laatste drie weken maar 4 op 9 pakte.

Toch was het zelfvertrouwen van Miron Muslic opvallend, ook omdat bijvoorbeeld KV Mechelen komende was. En ook KAA Gent had nog kans op de top zes als Cercle Brugge punten liet liggen tegen RWDM.

Andere druk voor KV Mechelen en Cercle Brugge

"Mechelen was in feeststemming de voorbije twee maanden door hun prestaties, maar plots komen ze tegenover Leuven. En daar is het dan wel plots van moeten. Dat is een hele andere vorm van druk plots."

"Wij wisten dat we wel met die druk konden omgaan, omdat we dit team al anderhalf jaar aan het voorbereiden zijn. Druk is een privilege en wij zitten ook in een geprivilegieerde positie. We vechten voor de Champions' Play-offs, niet tegen de degradatie."

"In die situatie zaten we anderhalf jaar geleden en dat hebben we achter ons gelaten. Het geloof in deze groep was er altijd en nu gingen we niet veranderen op het laatste moment. Daarom is het ons gelukt."