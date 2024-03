Van vogel voor de kat naar favoriet in play-downs? Dé ploeg in vorm van de vier degradatiekandidaten

Als u momenteel uw geld moet inzetten op welk team in 1A zal blijven... Wie zou dat zijn? Wij zouden toch een gokje durven wagen op KV Kortrijk. Sinds Freyr Alexandersson daar is geland, toont de Veekaa een heel ander gelaat dan ervoor.

Tien matchen staat de IJslander aan het roer bij de Kortrijkzanen. Daarin verzamelde hij vier keer winst en twee gelijke spelen. Dat zijn resultaten waarmee je - als je het een heel seizoen volhoudt - middenmoot speelt.

Alexandersson heeft van Kortrijk een goed draaiend geheel gemaakt dat kan vertrouwen op zijn organisatie en loopt op inzet en karakter. Dat bewezen ze tegen Anderlecht.

Niet dat het spel vloeiend was, maar iedereen geeft zich wel 100 procent. "We zijn in overlevingsmodus", aldus Alexandersson. "Ik ben heel trots op de jongens. Op hun mentaliteit en op het hart waarmee ze spelen."

Met de drie punten uit het Lotto Park kunnen ze met vertrouwen aan de play-downs beginnen én staat alles er heel dicht bij elkaar. "Alle puzzelstukjes vallen momenteel op hun plaats", zei Alexandersson met vertrouwen.

"Ik heb iedereen getest en ik weet nu wie wat kan. De prestatie tegen Anderlecht was exact wat ik wilde zien. Tegen een sterk team volgden ze alle instructies op. Liefst zou ik dit weekend al aan de play-downs beginnen!"