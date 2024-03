Analist/coach legt de schuld van de paniek in JPL elders: "Zeker bij clubs met een buitenlandse eigenaar gebeurt dat niet altijd op basis van kwaliteit"

Denis van Wijk heeft al coach al heel wat watertjes doorzwommen en meermaals een degradatiestrijd tot een goed einde weten te brengen. Hij kan dan ook als een van de beste zijn licht laten schijnen op de play-downs dit seizoen in de Jupiler Pro League.

Charleroi heeft momenteel vijf punten meer dan KAS Eupen en KV Kortrijk en zes punten meer dan hekkensluiter RWDM. Bij Kortrijk (2x) en RWDM was de coach eerder al vertrokken, deze week hield Kohfeldt de eer aan zichzelf bij Eupen én werd Mazzu ontslagen bij Charleroi.

"Een slimme keuze? Dat kan je pas achteraf zeggen. Bij RWDM zie je dat de trainerswissel niet goed heeft uitgepakt, bij KV Kortrijk hebben ze dan weer misschien te laat gewisseld. Het is geen exacte wetenschap", aldus Denis van Wijk bij Sporza.

© photonews

"Ik vind het als ex-trainer heel pijnlijk als een coach wordt ontslagen. Vaak is dat het teken dat het bestuur de verkeerde keuze heeft gemaakt of de technisch directeur niet de juiste spelers heeft geleverd. Het staat of valt met de kern van de ploeg."

Wind in de zeilen voor Kortrijk, maar ...

"De trainer heeft vaak wel de sportieve eindverantwoordelijkheid, maar hij stelt de ploeg niet samen. En zeker bij clubs met een buitenlandse eigenaar gebeurt dat niet altijd op basis van kwaliteit", klinkt het nog bij de analist.

Volgens van Wijk zullen RWDM en Eupen degraderen en heeft Kortrijk de wind in de zeilen, maar wordt het moeilijk om de kloof met Charleroi op zes speeldagen te dichten.