Anderlecht staat op punt om "misschien wel grootste talent van Europa" op te pikken

De voorbije dagen was er veel te doen over de 13-jarige Ilyes Bennane. Genk verbrak de overeenkomst met de piepjonge Rode Duivel omdat "er op een gegeven moment een einde komt aan het meegaan in de eisen". Anderlecht ligt in pole position om hem op te pikken.

Zijn begeleider, Jelle Van Damme, spreekt lyrisch over het talent, dat de voorbije vijf jaar bij Genk indruk maakte. “Ik zag hem voor het eerst bezig toen hij nog maar negen was”, zei Van Damme bij LDH. Bennane tekende zelfs al een contract bij Nike. “Ik heb al veel grote talenten gezien, maar hij heeft mij omvergeblazen. Voor mij is hij het grootste talent van België, misschien wel van Europa.” Maar wat is er dan precies bij Genk gebeurd? Wel, hij speelt al bij de U15, maar is daar volgens zijn ouders fysiek nog niet klaar voor. Hij komt er amper in het stuk voor omdat hij tegen veel sterkere jongens speelt. Zijn ouders vroegen om hem een categorie terug te zetten, maar daar wou Genk niet in meegaan. Nadat hij eens gewisseld werd in een match verliet hij met zijn ouders misnoegd het veld en speelde daarna niet meer. Anderlecht heeft nu de beste kaarten in handen om hem binnen te halen. Ook Club Brugge ligt op vinkenslag en er is al met beide clubs gesproken. Er is ook interesse van buitenlandse clubs, maar die twee hebben de voorkeur. Een beslissing zal niet lang op zich laten wachten.