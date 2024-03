'Arsenal maakt er werk van en wil Barcelona & co aftroeven in strijd om Rode Duivel'

Bij de Rode Duivels zijn er veel spelers die mogen dromen van een grote transfer aankomende zomer. Amadou Onana is er zo eentje, zoveel is duidelijk geworden ondertussen. Hij heeft de clubs zelfs voor het uitzoeken.

De kans dat Amadou Onana volgend seizoen nog voor Everton speelt? Die lijkt steeds kleiner te gaan worden, want de Rode Duivel is gegeerd wild. Bovendien zijn The Toffees nog volop in strijd om degradatie te vermijden.

En dus lopen de ploegen nu al bijna over elkaar heen om er de Belg bij te hebben. De interesse is uiteraard niet nieuw, want ook de voorbije weken waren er al veel geruchten over Amadou Onana en een mogelijke zomertransfer.

De 22-jarige middenvelder wordt het hof gemaakt door onder meer Arsenal, Barcelona en Manchester United - al moet er ook boter bij de vis komen en bij Everton zouden ze niet minder dan zestig miljoen euro voor hem willen vangen.

Stap hogerop voor Onana immanent

Volgens Engelse bronnen zou Arsenal wel degelijk absoluut werk willen maken van Amadou Onana. Dat wordt ook bevestigd door transferspecialist Ekrem Konur. Zij zouden mogelijk zestig miljoen euro op tafel willen leggen.

Voor de Rode Duivel wordt het eerst zaak vertrouwen op te doen met de Rode Duivels en dan zijn team in de Premier League proberen te houden. Daarna wenkt dus een grote stap hogerop.