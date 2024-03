De grootste talenten van de wereld: twee Belgen én spelers Antwerp en Club Brugge in top-50 - ook Anderlecht mag trots zijn

De grootste voetbaltalenten op de planeet? Daar zitten steeds meer Belgen bij. Want de toekomst is verzekerd in ons land. Het ene lijstje is natuurlijk het andere niet, maar toch is het soms mooi om zien wat de internationale media ons allemaal toebedeeld.

Het vermaarde Goal is met zijn 50 grootste talenten naar buiten gekomen voor de reeks NXGN 2024. Daarin worden de grootste voetbaltalenten uit de wereld opgesomd. Enige vereiste: de spelers in kwestie moeten geboren zijn na 1 januari 2005. Op nummer 1: de 16-jarige Lamine Yamal van FC Barcelona. Hij wordt hier en daar al genoemd als mogelijke opvolger voor ene Lionel Messi en we weten allemaal hoe dat afgelopen is. Hij krijgt ondertussen al volop kansen van Barcelona en breekt daarmee heel wat records. © photonews Endrick van het Braziliaanse Palmeiras en Warren Zaire-Emery van PSG vervolledigen het podium in het lijstje. Ook onder meer Tel (Bayern München), Guler (Real Madrid) en Yildiz (Juventus) staan in de top-10 gepositioneerd. Twee Belgen, Bruggeling en Antwerpenaar in top-50 Maar er zijn ook Belgen én Belgische links in de top-50 te vinden. Zo staat Antonio Nusa van Club Brugge op plek 11, terwijl er met Arthur Vermeeren een eerste Belg op nummer 18 staat. De ex-speler van Royal Antwerp FC zit momenteel bij Atlético Madrid. George Ilenikhena van datzelfde Antwerp staat dan weer op nummer 36 in de lijst, met Julian Duranville hebben we op 42 nog een tweede Belg. Hij heeft een verleden bij RSC Anderlecht uiteraard.