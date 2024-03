Geen moment twijfel bij toptalent: "Ik ga voor België spelen, ik voel dat ik er ga geraken"

Je hebt jongens die twijfelen en je hebt van die jongens met dubbele nationaliteit die geen aarzeling vertonen. Op de vraag of Julien Duranville straks nog zal twijfelen tussen Congo en België was het antwoord heel duidelijk.

Duranville is geboren in Ukkel en kan eigenlijk uit drie nationale ploegen kiezen. Zijn vader is Ivoriaan, zijn moeder Congolees. Maar bij de in Anderlecht opgeleidde winger bestaat er geen enkele twijfel.

"Ik wil voor België spelen. Ik ben nu opgeroepen voor de beloften en dan voel je toch dat je dichtbij het A-team komt", aldus het 17-jarige toptalent. "De Rode Duivels zitten al een hele tijd in mijn hoofd. En nu ik hier ben, voel je dat de kans is er is."

Slim van de Belgische bond om Duranville op te roepen na amper twee helften met de beloften van Dortmund en 3 minuten bij de A-ploeg. Daarmee tonen ze dat ze echt in hem geloven.

"Ik was een beetje verrast, ja. Eigenlijk ben ik al een paar maanden terug, maar ik bouwde heel langzaam op om verdere blessures te vermijden. Nu ben ik fit. Ik ben lang buiten strijd geweest, maar nu ben ik terug.”

Duranville vergelijkt zich ook een beetje met Jérémy Doku. "(lacht) We hebben veel van hetzelfde hé? We zijn snel met een actie. Maar ik ben geen kopie van hem. Ik wil mijn eigen naam maken. Hopelijk spelen we ooit samen bij de Rode Duivels. Dat zou wat geven."