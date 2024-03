"Iemand als Jürgen Klopp: dit is dé kans voor Club Brugge"

Club Brugge ontdeed zich afgelopen week van Ronny Deila. Tot het einde van het seizoen gaat het verder met Nicky Hayen. En wat daarna? Er liggen volgens velen mogelijkheden met oog op de toekomst.

Het is jammer voor Ronny Deila dat hij het seizoen niet kon en mocht uitdoen bij Club Brugge, zeker omdat hij blauw-zwart in de kwartfinales van de Conference League bracht. Met de huidige loting liggen daar volgens de analisten wel mogelijkheden.

En dus is het begrijpelijk dat er nu vlak voor de play-offs gekozen werd voor een nieuwe wind, die dan door Nicky Hayen moet worden 'aangeblazen'. Daarna wordt het echter weer koffiedik kijken. Wat moet blauw-zwart deze zomer doen?

"Als je een supersterke trainersfiguur hebt - en dat wil Club Brugge nu. Ze gaan ons allemaal willen verbazen nu met hun nieuwe keuze", aldus Filip Joos over de keuze van een nieuwe coach voor blauw-zwart in 90 Minutes.

Karel Geraerts als de Klopp van Club Brugge?

"Wie die nieuwe ook wordt, het is er eentje die moet kunnen zeggen tegen Verhaeghe of dergelijke dat ze niet in zijn kleedkamer mogen komen en zich niet mogen inmengen in de sportieve keuzes. Die mens moet gewaarschuwd zijn, een goede coach weet dat ook."

"Ik denk dat dit dé kans is, dit is een scharniermoment bij Club Brugge. Iemand zoals Klopp bij Liverpool moet Club Brugge ook iemand vinden nu. Geraerts? Volgend jaar is dat misschien een optie, en die hebben ze vorig seizoen niet gepakt en dus staat hij sterker."