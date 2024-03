Opsteker voor Rode Duivels is drama voor Arsenal in titelstrijd met Liverpool en Manchester City

De Rode Duivels moeten op 26 maart 2024 Bukayo Saka niet vrezen op Wembley. De speler van Arsenal is geblesseerd uitgevallen en zal dus niet spelen in deze interlandperiode. Er wordt geen vervanger opgeroepen.

Bukayo Saka kwam geblesseerd aan op training bij de Engelse nationale ploeg, maar hier en daar werd gehoopt dat zijn blessure zou meevallen en hij dus snel opnieuw fit zou geraken. Dat lijkt echter nog niet aan de orde.

Gareth Southgate heeft aangegeven geen opvolger te gaan oproepen voor de Engelse winger, die dus geblesseerd terugkeerd naar Arsenal. Het zou gaan over een voorzorgsmaatregel - de oefeninterlands zijn nu ook niet van het grootste belang.

Bukayo Saka has left the #ThreeLions camp and returned to his club for continued rehabilitation on an injury he reported to St. George's Park with.



Speedy recovery, @BukayoSaka87! 👊 — England (@England) March 21, 2024

Toch kan het een domper zijn in de titelstrijd voor The Gunners dat ze niet op Saka kunnen rekenen mogelijk in de wedstrijd die volgt op de interlandbreak. Het zal aan de medische staf van Arsenal zijn om hem zo snel mogelijk helemaal op te lappen.

Geblesseerd terug naar Arsenal

Saka was dit seizoen bij Arsenal al goed voor dertien goals en acht assists. Daarmee is de 22-jarige Engelsman een van de helden van The Gunners.

Voor de Rode Duivels - zonder De Bruyne en mogelijk ook Lukaku ook niet op volle sterkte - is het een opstekertje in aanloop naar de wedstrijd op Wembley.