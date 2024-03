Positief scoutingsrapport opgesteld: 'PSG krijgt concurrentie van onder meer Manchester City voor Rode Duivel'

PSV doet het dit seizoen erg goed in de Eredivisie. Het staat tien punten los in de stand met nog acht wedstrijden voor de boeg en het verloor dit seizoen nog geen enkele wedstrijd. En dus zal er ook een Belg binnenkort als kampioen in de galerij der groten mogen plaatsnemen.

Rode Duivel Johan Bakayoko is van grote waarde in het succes van PSV Eindhoven. Hij speelde dit seizoen al niet minder dan veertig wedstrijden voor de Lampenclub en scoorde daarin al zes doelpunten. Hij gaf ook acht assists. Daarmee is hij van waarde, in de Eredivisie én de Champions League. Het maakt dat ook heel wat buitenlandse clubs hem ondertussen op de radar hebben gezet. Zo was er onder meer het gerucht dat PSG hem graag zou willen. Maar er zijn nog veel andere gegadigden. Zo heeft ook Manchester City zijn oog laten vallen op de winger van PSV en de Rode Duivels. Zij kwamen hem - net als PSG overigens - al meermaals scouten en zouden ook gecharmeerd zijn - al zijn er nog andere kapers op de kust. "De scouts van Manchester City hebben een positief rapport opgesteld", klinkt het bij Wait&See. De Nederlanders hebben wel een ferme slag om de arm volgens het medium, want Bakayoko ligt nog tot 2026 onder contract. Geen clausule in contract tot 2026 van Johan Bakayoko Bovendien zou er geen clausule in het contract zitten waardoor hij automatisch vanaf een bepaald bedrag automatisch zou kunnen worden aangeworven. Dat maakt dat er zal moeten worden onderhandeld met PSV. Hier en daar werden al bedragen tot 60 miljoen euro en meer geopperd, maar zover komt het mogelijk niet. Toch kan het volgens Tavolieri gaan over bedragen van 35 miljoen euro, met bonussen. Op Transfermarkt heeft de Rode Duivel momenteel een waarde van zo'n veertig miljoen euro.