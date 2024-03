Probleem voor eigenaars Standard? 'Speler wil naar het buitenland én bovendien weg van 777 Partners, miljoenen op komst'

Dit seizoen kon Standard zich maar ternauwernood in de Jupiler Pro League houden. Pas op speeldag 29 was er zekerheid over een verlengd verblijf op het hoogste niveau voor de Rouches. Dat moet beter. 777 Partners wil Standard opnieuw aan de top brengen en heeft een plan.

Eigenaar 777 Partners zal deze zomer een kapitaalsverhoging van 15 miljoen euro doorvoeren. Eerder pompte de geldschieter al 42 miljoen euro in de club, maar door de grote verliezen van het afgelopen boekjaar is het een noodzaak.

Verder willen ze bij 777 Partners als het even kan een aantal spelers van de hand doen. Daarbij wordt onder meer gedacht aan een deal voor doelman Arnaud Bodart of eentje voor spelmaker William Balikwisha, die aan goede weken bezig is bij Standard.

Balikwisha ligt nog tot juni 2025 onder contract bij Standard en de eigenaars zouden hem graag aan Sevilla verpatsen, ook een club die eigendom is van het concern. Rest de vraag of Balikwisha zelf daar wel oren naar heeft.

Sevilla lijkt niet de eerste keuze (meer) van Balikwisha

"William Balikwisha wil naar een andere competitie, in het buitenland. Hij wil nieuwe oorden opzoeken en nieuwe lucht opsnuiven in een omgeving waar het voor hem duidelijker is", aldus Sacha Tavolieri in Wait&See. Daarmee lijkt de kous af in België voor hem.

"Naar het buitenland is zijn volgende keuze. Of Sevilla nog in hem geïnteresseerd is? Balikwisha zou liever naar een nieuw project gaan en niet naar een andere club die eigendom is van 777 Partners. Standard zou zo'n twee miljoen euro voor hem willen vangen."