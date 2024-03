Straffe woorden zoals 'matchfixing' schieten in verkeerde keelgat bij Westerlo: "Kijk eens naar de beelden van Kortrijk-Moeskroen"

Herman Wijnants was decennia lang voorzitter van Westerlo vooraleer hij de fakkel doorgaf aan de nieuwe Turkse eigenaars. Die hebben volgens hem altijd het beste voor met de Kemphanen en hadden niets te maken met de slotfase in Westerlo-Genk.

De club stuurde al snel een statement uit. “Westerlo heeft veel te danken aan de nieuwe Turkse eigenaars. Financieel en structureel stonden we er nooit beter voor. Ik vind het verstandig en logisch dat ze niets met die laatste vijf minuten willen te maken hebben", klinkt het in GvA.

"Je hebt de beelden van Hasan tijdens de wedstrijd toch ook gezien? Hij was woest. Die slotfase tegen Genk strookt niet met zijn normen en waarden, en ook niet met die van voetbalclub Westerlo."

Dat er nu woorden als matchfixing gebruikt worden, stoort Wijnants. “Dit is toch geen matchfixing? Nogmaals: ik keur volledig af wat er zondag op het veld is gebeurd. Maar hier werd vooraf niet over gesproken, hé."

"Dit was niet op voorhand bedisseld. Wij hebben in het verleden als benadeelde partij in een degradatiestrijd wel straffere dingen gezien, hoor."

"Je moet de beelden van Kortrijk-Moeskroen op de slotspeeldag van het seizoen 2016-2017 nog maar eens opzoeken. Wij zakten dat jaar naar tweede klasse. Dat was hallucinant.”