De mystiek van het Bosuilstadion tegen Union SG, mét pertinente vraag door analisten: "Mag niet, want is bouwval"

Union begint als titelfavoriet aan de Champions' Play-off, Royal Antwerp begint met negen punten achterstand. Op de slotspeeldag scoorden ze een late gelijkmaker tegen de leider, waardoor de spanning toch iets groter is dan indien het 0-1 was gebleven.

De match tussen Royal Antwerp FC en Union SG was de naam topper toch wel waardig. Stevige duels, een hoog tempo en een interessant resultaat: 1-1. Een vrij degelijke match, waar ook alle analisten echt wel van genoten.

Met ook nog de bekerfinale en de Champions' Play-off zullen Antwerp en Union SG dit seizoen vijf keer tegen elkaar spelen. "Is er een reden waarom ze de camera's nog niet op de lege tribune hebben gezet? Is dat een probleem van de familie Mintjens of waaraan ligt dat", vroeg Gilles De Coster zich af in 90 Minutes.

"Dat mag niet, het is een bouwval", opperden Filip Joos en Sam Kerkhofs. "Anders zou je zot worden als kijker. Als je naar het veld kijkt en ze spelen naar rechts en op uw scherm spelen ze naar links, dat is echt wel gek."

Mystiek van de Bosuil tegen Union

Nochtans een zaak die ook in Leuven en vroeger in Bergen enigszins speelt, met een camera de andere kant van de perstribune.

Los daarvan: de Bosuil heeft zijn werk gedaan. "Ik denk dat ze Machida hebben zot gekregen", aldus nog het panel. "En dan is het nog maar de helft van wat het kan zijn", aldus Joris Brys. Werd hij zotgemaakt door de sfeer van Antwerp?