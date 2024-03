Enorme volkswoede na bekendmaking nieuwe truitjes: "Dit is een schande, een grap!"

Aan de overkant van Het Kanaal zijn ze momenteel niet echt bezig met de oefenmatch tegen de Rode Duivels. Nee, het gaat over de nieuwe truitjes van Engeland, die door Nike wereldkundig werden gemaakt. Daar is een detail op te vinden, dat tot grote verontwaardiging leidde.

Het gaat om het ontwerp van het kruis van St. George, een belangrijk symbool van Engeland. Het kleurenpalet van het kruis van St. George, geborduurd op de achterkant van de kraag, heeft voor ophef en ongenoegen gezorgd in Engeland.

Vanuit alle hoeken komt er kritiek, niet in het minst vanuit de politiek en van de fans zelf. Nike verdedigde hun keuze om de traditionele kleuren van het embleem (rood en wit) te vervangen door een mix van blauw, paars en rood als "een speelse update die moet verenigen en inspireren".

Maar in Engeland werd het design bestempeld als "schande", "dom" en "woke". Er is zelfs een petitie om 'het kruis van St. George te redden'.

Columnist Simon Jordan van 'The Daily Mail' verklaarde: "Geen ander land zou dit accepteren. Nike heeft niets te vertellen over onze waarden. De voetbalbond is medeplichtig. Is onze nationale identiteit soms een grap?"

Politicus Nigel Farage noemde het ontwerp "een totale grap". Chris Sutton van 'Sky Sports' sloot zich aan bij de kritiek door te zeggen: "Dit is niet het kruis van St. George. Waarom zou dit ontwerp in godsnaam inspireren en verenigen? Dit is onzin!"