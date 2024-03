Ongelooflijk verhaal! Voormalig toptalent van Liverpool werd drugskoning en moet nu meer dan 13 jaar de cel in

Jamie Cassidy, een voormalig voetbaltalent van Liverpool FC, is veroordeeld tot meer dan 13 jaar gevangenisstraf vanwege zijn betrokkenheid bij een drugstrafiek ter waarde van miljoenen ponden.

Samen met zijn broer Jonathan Cassidy en een medeplichtige, Nasar Ahmed, speelde hij een rol in de internationale drugshandel en het witwassen van geld.

Jamie Cassidy speelde samen met Michael Owen en Jamie Carragher bij Liverpool FC toen ze in 1996 de FA Youth Cup wonnen, door een team van West Ham United te verslaan, met onder andere Rio Ferdinand en Frank Lampard. Hij liep vroeg in zijn seniorencarrière blessures op.

Cassidy - die werd aangeduid als kopstuk - werd veroordeeld tot 13 jaar en drie maanden gevangenisstraf, terwijl zijn broer en Ahmed elk 21 jaar en negen maanden kregen.

De groep was actief in het importeren van cocaïne vanuit Nederland en leverde aan gebruikers in het noordwesten van Engeland, Birmingham en Leeds. Hun activiteiten werden ontdekt nadat Franse wetshandhavingsinstanties toegang kregen tot hun versleutelde communicatie.

Na de openbaring van hun systemen werd Ahmed in juni 2020 gearresteerd, terwijl Jonathan Cassidy als voortvluchtige naar Dubai vluchtte maar later werd gearresteerd bij zijn terugkeer naar het VK.