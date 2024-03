Analisten maken brandhout van aanpak Domenico Tedesco met specifiek verwijt: "Er klopte niets van"

Domenico Tedesco heeft wellicht heel goed nagedacht over de aanpak van de wedstrijd tegen Ierland. De analisten waren niet onder de indruk.

Het was lang niet het beste België dat zich in Dublin presenteerde. Dat kon ergens verwacht worden, maar zijn tactisch plaatje werd bij de rust al bij VTM op de korrel genomen. "Er klopte niets van", moest Jan Mulder zeggen over het spel van de Rode Duivels.

"Tedesco maakt er te veel schaken en wiskunde van", knikt Marc Degryse. "Het is al moeilijk en dan gaan ze ook nog andere dingen doen dan ze gewoon zijn." Ook Olivier Deschacht zag hoe moeilijk het liep. "Je moet in dit ingewikkeld systeem, met drie dagen de tijd om erop te trainen, de beste spelers aan de bal krijgen. Dat lukt niet."

Schuchtere Arthur Vermeeren

Ook betreurenswaardig dat toch een talent als Arthur Vermeeren zijn stempel niet kon drukken. "Ze hadden tegen die jongen moeten zeggen: jij staat ver boven Ierland, jij gaat de match voor ons winnen. Hij is schuchter. Dat zijn slechte instructies", vindt Mulder.

Een duidelijk verwijt aan het adres van de bondscoach. "Afgezien van de technische combinatiekunst is Vermeeren zichzelf niet. Dit is mentaal, dit is overconcentratie. Het is het volproppen van de spelers met ideeën en het voetbal verdwijnt."

Tedesco moet in spiegel kijken

Tedesco zal dus toch eens in de spiegel moeten kijken als het gaat over de eigen communicatie in aanloop naar deze interland.