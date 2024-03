Bart Verhaeghe krijgt ook forse kritiek na ontslag van Ronny Deila

Ronny Deila is niet langer de trainer van Club Brugge. Zijn taken worden tot het einde van het seizoen waargenomen door Nicky Hayen, de trainer van Club NXT.

Een verrassing kun je het ontslag van Ronny Deila niet noemen. Club Brugge zocht intern ook een oplossing om de situatie voor de rest van het seizoen op te lossen. Dat toont duidelijk dat blauwzwart deze jaargang als verloren beschouwt.

Ook voor Johan Boskamp is het ontslag geen verrassing. Eigenlijk hadden veel supporters het al veel eerder verwacht, maar de nederlaag op bezoek bij STVV was de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen.

“Hij stond al een paar weken met anderhalf been buiten”, vertelt Johan Boskamp over de situatie waarin Deila verzeild was geraakt in het Jan Breydelstadion.

Laffe manier van werken

Al heeft de Nederlander wel een probleem met de manier waarop het allemaal in zijn werk ging bij Club Brugge. “Ik vind het alleen laf dat Bart Verhaeghe op Lanzarote zat en anderen zijn vuile werk heeft laten opknappen.”

De oorzaak van de malaise dit seizoen is duidelijk voor Boskamp. “Het grootste probleem voor Club Brugge blijft toch het vertrek van Vince (Mannaert, red.). Naar hun normen zitten ze tenslotte toch al twee jaar in een sukkelstraatje. Het zal me benieuwen wie hen daar uit gaat halen.”