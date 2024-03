Degryse zegt wie bij Club Brugge voor kentering had kunnen zorgen, maar het niet deed

Club Brugge heeft opnieuw een minder seizoen achter de rug. Het kostte uiteindelijk ook de kop van trainer Ronny Deila.

51 op 90, dat is wat Club Brugge dit seizoen raapte in de Jupiler Pro League. Het vaakst werd geopperd dat blauwzwart veel te braaf was, terwijl precies Ronny Deila gekozen werd omdat hij bij Standard zoveel vuur in de ploeg kon brengen.

Volgens analist Marc Degryse is Deila echter niet de enige schuldige aan de malaise bij Club Brugge. De afwezigheid van Vincent Mannaert nadat hij bekendmaakte te stoppen bij blauwzwart heeft een heel grote impact gehad.

Degryse maakt zelfs de vergelijking met de situatie van Marc Overmars bij Royal Antwerp FC. “Als Overmars na een training effe meeloopt met George (Ilenikhena, red.) naar de kleedkamer, denk je niet dat zoiets vleugels geeft aan zo'n jongen?”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Afwezigheid van Mannaert woog zwaar door

Dat Mannaert al een tijdje niet meer aanwezig is, speelt volgens Degryse een heel belangrijke rol. “Mannaert is degene die de spelers contracten aanbood. De ene zoveel, de andere zoveel. De ene een kort contract, de andere een langdurig. De ene kreeg nooit een contractaanpassing, de andere wel.”

Volgens Degryse geeft dat Mannaert een machtspositie in gesprekken met spelers. Daardoor kan hij hen veel meer prikkelen dan een trainer. “Hij kon slaan en zalven, hij kon belonen en de boot afhouden. Zoiets kan een trainer niet. Kortom, de ganse dynamiek tussen Mannaert en vestiaire was weg. Deila zal dat gemist hebben.”