Kersverse Rode Duivel opvallend tevreden na gelijkspel tegen Ierland, maar toch met een beetje zorgen? "Ik voel het nu nog"

De Rode Duivels namen het zaterdagavond op tegen Ierland. Koni De Winter mocht zijn eerste minuten maken bij de nationale ploeg.

De Rode Duivels speelden zaterdag 0-0 gelijk in de Aviva Arena tegen Ierland. Geen goede prestatie van de nationale ploeg, al was er zeker één speler erg blij na afloop.

Koni De Winter mocht zijn eerste minuten maken bij de Rode Duivels. Hij vond het geslaagd. "Ik ben tevreden van mijn wedstrijd, maar ik kon het op sommige fases wel beter doen", geeft hij toe.

De verdediger kwam lelijk ten val na een luchtduel. Hij greep meteen naar de rug toen hij neerkwam. "Ik was wel bang in het begin. Ik hoorde mijn rug kraken maar toen ik rechtstond ging het al wat beter."

"Ik voel het nu nog een beetje dus ik ga straks eens met de kinesist zien. Dat is wel niet waarom ik gewisseld werd want ik kon nog gewoon verder."

Geslaagd debuut bij de Rode Duivels voor Koni De Winter

De Winter speelde 65 minuten, voor hij vervangen werd door Amadou Onana. Zal hij tegen Engeland ook minuten krijgen? "Ik hoop het, we gaan zien wat de toekomst brengt. Het was mijn eerste wedstrijd in een nieuwe ploeg dus ik moest nog wat zoeken. Maar met de tijd gaat het veel beter gaan."

Van zenuwen had de debutant ook geen last. "Ik was niet nerveus, ik voelde mij goed", vertelde De Winter. "Ik wou ervan genieten en plezier hebben. Ik heb er heel veel van genoten.