Vermeeren verklapt waar hij het meest last mee heeft bij Atlético: "Ik begreep helemaal niks"

Arthur Vermeeren zal in zijn eerste half jaar bij Atlético Madrid vooral moeten leren, zoveel is nu ook al duidelijk geworden. De middenvelder zit vooral op de bank en zal zich moeten aanpassen aan een nieuwe club, een nieuwe coach, een nieuwe speelstijl en... een nieuwe taal.

Vermeeren komt van alles spelen bij Antwerp naar een bankzittersstatuut bij de Spaanse topclub. "Mentaal zorgt het voor een prikkel. En ik kan me nu meer op mijn fysiek concentreren."

"Omdat ik niet vaak speel, probeer ik zoveel mogelijk krachtoefeningen te doen voor training. Zodat ik, zodra ik een nieuwe kans krijg, die ook met twee handen grijp", vertelt hij in HLN.

Vermeeren is realistisch over zijn kansen de komende maanden. "Van Antwerp naar Atlético gaan, da’s niet niks. Ik weet dat ik geduld moet hebben. Of ik nu één week, één maand of twee maanden moet wachten - dat hangt van de coach af. Het is niet leuk dat ik niet speel, maar ik probeer me ondertussen zo goed mogelijk voor te bereiden.”

Al moet hij vooral de taalbarrière overwinnen. Want niet rechtstreeks met je coach kunnen praten is toch een groot nadeel. "Ik wist dat het niet gemakkelijk ging zijn omdat ik nog geen Spaans spreek, maar in het begin begreep ik helemaal niks."

"Sommige leden van de staf kunnen nochtans Engels praten, maar omdat het de bedoeling is dat ik zo snel mogelijk de taal leer, praten ze toch in het Spaans. Axel (Witsel, red.) helpt me wel door te vertalen. En intussen herken ik al sommige woorden. Begrijp ik gemakkelijker wat ze bedoelen."