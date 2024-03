Philippe Albert ziet dat bondscoach het fout heeft aangepakt met Arthur Vermeeren: "Tedesco maakte een fout"

De Rode Duivels hebben zaterdagavond 0-0 gelijkgespeeld tegen Ierland. Zoals de eindstand al doet vermoeden, was het een bijzonder teleurstellende wedstrijd.

Niemand in het stadion was onder de indruk van de wedstrijd, en al zeker niet van de Rode Duivels. Domenico Tedesco experimenteerde veel.

Ex-Rode Duivel Philippe Albert zag ook dat het niet goed liep, al is hij wel blij dat de experimenten van Tedesco nu komen, en niet vlak voor of zelfs op het EK.

"Ik heb de tests liever nu dan in juni", vertelde Philippe Albert volgens RTBF. "Domenico Tedesco wilde sommige spelers waarschijnlijk wat speeltijd geven. Arthur Vermeeren bijvoorbeeld."

Albert merkt op dat Vermeeren veranderd is na zijn wintertransfer. "Hij is niet meer dezelfde speler sinds zijn transfer naar Atletico Madrid. Ik heb gehoord dat hij vooruitgang heeft geboekt door het contact met de kernspelers van Madrid."

Arthur Vermeeren had geen 90 minuten mogen spelen

"Vooruitgang is één ding, maar tempo hebben is iets anders. Hij kon zijn hoofd niet boven water krijgen tegen Ierland. En toch heeft hij kwaliteit, zoals we zagen in Antwerpen. Als je geen ritme hebt, kun je je team niet helpen."

Het was volgens Albert fout om Vermeeren de hele wedstrijd te laten spelen. "Naar mijn mening heeft de coach hem een slechte dienst bewezen door hem zo lang op het veld te laten staan."

"Tedesco maakte een fout in deze wedstrijd en dat gaf hij zelf toe. Hij was blij dat de scheidsrechter op het einde van de wedstrijd floot. Hij is jong, iedereen kan een fout maken."