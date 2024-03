Wesley Sonck en U19 van België krijgen harde klap te verwerken

Op zaterdag heeft de U19 van België met 2-0 gewonnen van Litouwen. Deze overwinning in de kwalificatie voor het Europees kampioenschap (Eliteronde) had echter een bittere nasmaak.

Dat omdat de Belgen tegelijkertijd moesten hopen dat Frankrijk zou verliezen van Nederland. Slechts de eerste van elke groep kwalificeert zich immers voor het EK.

Na de overwinning van Frankrijk op Nederland (0-1), zijn de Belgen dus uitgeschakeld. België staat momenteel 3e in de groep en kan Frankrijk niet meer inhalen.

Volgende dinsdag volgt de laatste wedstrijd tegen Nederland. Hier staat dus echter niets meer op het spel.

No #U19EURO for our U19s despite a 2️⃣-0️⃣ victory against Lithuania at the elite round. 🇧🇪🇱🇹 pic.twitter.com/lV0JaTzQ8v