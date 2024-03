Comedy Capers of bittere ernst? 'Fenerbahçe stapt uit Turkse competitie en... wil aansluiten in België'

Fenerbahçe SK onderzoekt nog steeds de mogelijkheden om de Turkse voetbalbond de rug toe te keren. De Turkse topclub wil véél verder gaan dan uit deze jaargang van het Turkse voetbalseizoen te stappen.

De rechtstreekse aanleiding is uiteraard de bestorming van het veld door fans van Trabzonspor Külübu. De topper werd stilgelegd nadat fans van de thuisploeg de spelers van Fenerbahçe SK aanvielen. Onder meer Michy Batshuayi zag geen andere uitweg dan enkele rake trappen uitdelen.

Maar dat is uiteraard niet alles. De Turkse Süper Lig is al enkele seizoenen lang het decor voor de gekste taferelen. Niemand kijkt nog op van fans die het veld bestormen of een voorzitter die met een wapen in de hand de wedstrijdleiding bedreigt.

© photonews

Fenerbahçe stuurde na het laatste incident een statement de wereld in waarin de club onderzoekt om uit de competitie te stappen. Sari Kanaryalar kampeert momenteel op een tweede plaats en volgt op amper twee punten van Galatasaray SK. Maar het gaat niet enkel om de lopende jaargang.

BPT Haber claimt te weten dat Fenerbahçe de komende jaren wil aansluiten in een andere Europese competitie. De kans lijkt klein dat het effectief zal gebeuren, maar de bestuurskamer van de Turkse topclub onderzoekt de mogelijkheden.

Kan Fenerbahçe aansluiten tot de Jupiler Pro League?

Eén van de mogelijkheden: toetreden tot de Jupiler Pro League. Al is de Belgische competitie één van de kandidaten. Ook La Liga, Serie A, Ligue 1 en Eredivisie worden door Fener gezien als mogelijke bestemmingen om mee te strijden voor de prijzen.