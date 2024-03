🎥 Vanhaezebrouck, oorlog in Gaza, Westerlo en Genk door de mangel: DIW doet het opnieuw, deze keer met de salonremise tussen Westerlo en Genk

De wedstrijd tussen KVC Westerlo en KRC Genk heeft een diepe impact nagelaten op het Belgisch voetbal. De komende weken zal nog moeten blijken hoe zwaar de spelers, trainers en clubs daadwerkelijk zullen worden gestraft.

Het Bondsparket heeft alvast strenge straffen en boetes gevorderd, maar de zaak komt pas op 2 april voor. Dan weten we of er voor Wouter Vrancken, Rik De Mil en spelers Kayembé en Madsen ook effectieve schorsingen zullen komen.

De woordvoerder Lander Cobbaert - die al veelvuldig in filmpjes van De Ideale Wereld voorkwam - moest het deze keer zogezegd komen uitleggen namens KVC Westerlo. "Sorry dat ik te laat ben, hoelang staan jullie hier al? Zes minuten? Zes minuten niets doen, dat is niet lang hé."

"De mensen vergeten dat we al een heel seizoen slecht spelen", gingen ze nog verder. Ook KRC Genk werd absoluut niet gespaard, net als Hein Vanhaezebrouck en de oorlog in de Gazastrook en Oekraïne. Niemand werd gespaard.

"Het internet? Dat ken ik niet, dat moet ik even opzoeken", ging men helemaal los. Of hoe De Ideale Wereld ook wat betreft de sportactualiteit al eens de nagel op de kop durft en kan slaan.

Geniet gerust mee van het fragment hierboven. Opgelet: het laden van de beelden kan mogelijk enkele minuten in beslag nemen.