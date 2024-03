Project 2025 zal er komen! Belgische G8 willen Jupiler Pro League met amper veertien clubs, maar ook kleinere clubs pleiten voor revolutie

De bepalende clubs van het Belgische voetbal willen het competitieformat herzien. De zogenaamde G8 heeft daarvoor de steun nodig van de kleinere clubs. Maar eigenlijk wil iedereen in het Belgische profvoetbal een hervorming.

Het waren RSC Anderlecht, Club Brugge, KRC Genk, KAA Gent, Antwerp FC, Union SG, Standard en Sporting Charleroi die met een gezamenlijk statement naar buiten kwamen. De zogenaamde G8 - de huidige klassering even buiten beschouwing gelaten - wil naar een Jupiler Pro League met amper veertien clubs evolueren.

De kleinere clubs steigeren bij het idee aan een nieuwe afslanking. Dit seizoen is het door de mogelijkheid dat vier clubs zullen dalen naar de Challenger Pro League al alle hens aan dek. Een herhaling van zo'n scenario willen pakweg OH Leuven en KVC Westerlo ten allen tijde vermijden.

© photonews

Al moet het ook gezegd: er is een verbindende factor. Zo goed als alle clubs zijn het erover eens dat het systeem met play-offs moet herzien worden. Club Brugge schreeuwt al jarenlang van de daken dat zo'n nacompetitie allesbehalve sportief is. Ondertussen zijn ook de andere clubs diezelfde denkwijze ingeslagen.

Al blijft dé hamvraag: voor hoeveel clubs is er plaats in een Belgische eerste klasse? En wat gebeurt er met de belofteteams in de tweede afdeling als er daar meer profclubs hun opwachting gaan maken? Het antwoord is simpel: er zijn veel ideeën, maar geen enkele bestuurders heeft een sluitend antwoord.

Consensus, géén tussenoplossing

De bestuurders hebben nog een jaar om eindelijk een consensus - en géén tussenoplossing! - te vinden. In 2025 moet het nieuwe televisiecontract onderhandeld worden. En het zou interessant zijn voor alle partijen als er eindelijk eens een knoop definitief wordt doorgehakt.