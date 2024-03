Hebben we een nieuwe nummer 1? "Uiteraard zou het mooi zijn"

We hoeven er geen tekening bij te maken: de een zijn dood is de ander zijn brood. Matz Sels gaf tegen zowel Ierland als Engeland geen krimp. Aan de twee tegendoelpunten kon hij weinig doen. Maar wat hij kon pakken, deed hij perfect.

Sels is niet de man die zichzelf op de borst klopt, maar nadat hij in een vol Wembley een topland als Engeland toch van een goal of drie-vier hield, was hij toch wel duidelijk trots. "Ik heb toch wel redelijk wat werk gehad hé", zei de doelman van Nottingham Forest na de match.

"Ik moest toch wel drie, vier moeilijke ballen pakken. Maar wat er nu gaat gebeuren, dat moeten jullie aan de bondscoach vragen. Er is een goeie sfeer onder de doelmannen, maar uiteraard ben je als profspeler altijd ambitieus", klonk het over zijn statuut bij de nationale ploeg.

Na bijna tien jaar zou het een bekroning zijn voor heel veel geduld. "Ja, na Jan ben ik er het langste bij hé", knikte hij. "Ik ben echt één van de anciens, maar heb nog niet veel gespeeld. Nu ik wel mijn kans krijg, wil ik die natuurlijk met beide handen grijpen."

Mits hij fit blijft, lijkt hij wel een goeie kans te hebben om op het EK zijn eerste groot toernooi als eerste keeper te spelen. "Tuurlijk zou dat mooi zijn, maar ik ga zeker niet op de zaken vooruit lopen."

Al liet hij ook wel zien dat hij in het opbouwende spel van achteruit zeker een rol van betekenis kan hebben. "Met ouder te worden, heb ik dat wel geleerd denk ik. Ik ben kalmer aan de bal geworden. Dus ja, ik denk zeker dat ik een meevoetballende doelman kan zijn."